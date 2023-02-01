Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatili döneminde açılan yaz okulları, bu kez de ara tatil döneminde "kış okulları" olarak açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatili döneminde açılan yaz okulları, bu kez de ara tatil döneminde "kış okulları" olarak açıldı.

Velilerden gelen yoğun talep üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca 2 haftalık yarıyıl tatilinde de "kış okulları" açılması kararı alınmasının ardından, tüm ilçelerde olduğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de kış okulları açıldı. Bu yıl ilk kez kış döneminde de uygulanan ücretsiz kurslar, 21 Ocak’ta ülke genelinde olduğu gibi Ergene’de de başladı.

5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan kurslarda öğrenciler, matematik ve İngilizce derslerinden iki haftada toplam 40 saate kadar kurs alabilecek.