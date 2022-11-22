Ergene Kaymakamlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile firmalar arasında düzenlenmesi planlanan voleybol turnuvasının fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile firmalar arasında düzenlenmesi planlanan voleybol turnuvasının fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve 2 grupta 9 takımın katıldığı voleybol turnuvası, Velimeşe Mahallesi Ergene Belediyesi Spor Salonu’nda 23 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü müsabakasıyla başlayacak.

Kura çekiminde turnuvaya dair bilgiler aktaran Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, “Sporun kitlelere yayılması, spora ilginin arttırılması, her yaştaki insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmesi adına son derece önemli. Kamu kurum ve kuruluşları ile firmalar arası iletişimin saygı, sevgi, dostluk ve hoşgörü diyaloğuna dönüşmesi amacıyla Ergene Kaymakamlığımız tarafından 2022 -2023 sezonu voleybol turnuvası hazırlandı. Kazasız ve keyifli bir turnuva olmasını diliyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da turnuva organizasyonunda emeği geçenleri tebrik ederek, katılan tüm takımlara başarılar diledi.