Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan Yuvalı Deresi’nde yaşanan toplu balık ölümleri endişeye neden olurken, çevre sakinleri duruma fabrika atıklarının yol açmış olabileceğini ifade etti. Harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan ve balıklardan numune aldı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan Yuvalı Deresi’nde yaşanan toplu balık ölümleri endişeye neden olurken, çevre sakinleri duruma fabrika atıklarının yol açmış olabileceğini ifade etti. Harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan ve balıklardan numune aldı.

Saray’dan gelen ve Beyazköy, Ahımehmet, Misinli ve Büyükkarıştıran mahallelerine kadar uzanan Yuvalı Deresi kenarında gezerken toplu balık ölümlerine rastlayan Misinli sakini Caner Yalim, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Ölü balıkları görünce içinin acıdığını belirten Yalim, “Yine muhtemelen fabrika atıkları yüzünden balıklar ölü vaziyette. Yazık şu balıklara ya, bir sürü balık ölmüş, böyle bir şey olamaz” dedi.

"O dereden hayvanlar su içiyor, tarla suluyoruz"

Konuyla ilgili konuşan Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk, “Durumu gören vatandaşımızın duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Çevre İl Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Yetkili birimden 3 mühendis geldi ve gerekli incelemeleri yaparak, dereden numuneler aldı. Bunu yapanların yanına kar kalmayacak. Bu dereden hayvanlar da su içiyor, tarlamızı da suluyoruz, yazık günah” diye konuştu.