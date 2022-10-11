Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Amatör Spor Haftası" çerçevesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Amatör Spor Haftası" çerçevesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Amatör Spor Haftası çerçevesinde planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak, vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, ülkede topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amacıyla Amatör Spor Haftası kutlamalarına devam ediliyor.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü uhdesinde yer alan Ulaş Futbol Sahası’nda Amatör Spor Haftası Futbol Müsabakası renkli ve heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Amatör Spor Haftası Futbol Müsabakası’nda, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene Gençlik Merkezi Müdür Vekili Orhan Özüpak ve Spor Eğitim Uzmanı Mehmet Akif Özdemir sporculara katılım belgelerini vererek çikolata ikramında bulundu.

Geleceğin başarılı sporcularıyla gerçekleşen müsabaka sonunda, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı müsabakada emek veren antrenörlere ve sporculara teşekkür etti.