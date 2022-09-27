Projeyle ilgili çalışmaların yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.

Aile Okulu Projesi çerçevesinde Ergene’de de uygulama çalışmalarına başlandı. Ergene Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla okullarda açılan kurs programlarına veliler büyük ilgi gösterdi. İlk etapta 47 öğretmen tarafından açılan kurslara 624 veli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen ’Aile Okulu Projesi’ çerçevesinde Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de çalışmalara başlandı.

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