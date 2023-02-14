Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri, 6 Şubat 2023 tarihinde önce Kahrmanmaraş Pazarcık, ardından da Elbistan’da meydana gelen iki büyük depremden sağ kurtulan ve Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki akrabalarının yanına yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlileri, 6 Şubat 2023 tarihinde önce Kahrmanmaraş Pazarcık, ardından da Elbistan’da meydana gelen iki büyük depremden sağ kurtulan ve Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki akrabalarının yanına yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Depremlerden sağ kurtulan ancak evleri kullanılacak durumda olmayan depremzedeler, barınma ihtiyaçlarını uzun süre karşılayamayacakları için diğer illerde bulunan yakınlarının yanlarına göç etmeye başladı.

Ergene’de yakınlarının yanlarına göç eden depremzede vatandaşlar da Ergene Kaymakamlığı SYDV, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ergene Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekiplerce yerinde ziyaret ediliyor.

Ergene SYDV ekiplerince başlayan ziyaretlerde, depremzedelerin taleplerinin alındığı ve bu taleplerin yerine getirilmesi için çalışmalar yürütüleceği kaydedildi. Ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.