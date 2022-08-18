Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımı olan Ergene Spor Kompleksinin 2023 yılı Mart ayında tarihinde açılması planlanıyor.

Vali Yıldırım’ım programına Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı da katıldı.

Tekirdağ valisi Aziz Yıldırım, Ergene Spor Kompleksi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında spor kompleksi inşaat alanını gezen Vali Yıldırım, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı’dan bilgi aldı.

Yapımı devam eden, içerisinde kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve kapalı kortun yer alacağı Ergene Spor Kompleksi’nin 2023 yılı Mart ayında açılacağı bildirildi.

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