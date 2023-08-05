Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde belediyenin inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı.

Ergani Belediyesinin ilçede gençlerin yararlanabilmesi için inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzu ilçedeki gençlere ve çocuklara hizmet verecek. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ile beraberindeki heyet yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.