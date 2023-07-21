Diyarbakır’da Ergani ilçesinde “Türkiye’nin Renkleri” fotoğraf sergisinin 2.teması olan Karadeniz bölgesi fotoğrafları sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, TFSF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kılıçoğlu, TFSF Delegesi Hasan Akçay’ın katılımıyla belediye ve TFSF işbirliğiyle 7 coğrafi bölgenin fotoğraflarından oluşan “Türkiye’nin Renkleri” fotoğraf sergisinin 2. teması olan Karadeniz bölgesi fotoğrafları sergilendi.

Kaymakam Karaaslan; ülkenin tarihi, kültürel değerlerinin tanıtılması ve gençlerin sanata olan ilgisinin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen fotoğraf sergisine teveccüh gösteren ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini ifade etti.