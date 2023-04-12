Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde “Spora Gel” kursları çerçevesinde 12 ay boyunca ücretsiz eğitimler veriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 8-21 yaş arası çocukların, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için ilçelerde açtığı spor okullarına Erganili öğrenciler yoğun katılım sağlıyor.

Ergani İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Salonunda verilen eğitimler, 10 spor antrenörü eşliğinde yaklaşık 1000 öğrenci ile devam ediyor.

Futbol, voleybol ve basketbol branşlarındaki eğitimler, haftanın 4 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde havuzlarda yüzme eğitimlerine de başlayacak.