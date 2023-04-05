Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında gıda kolisi yardımları sürüyor.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ‘dost belediye’ olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Ramazan ayı boyunca kırsal ve merkez mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar devam ediyor. Bu çerçevede yardıma muhtaç ailelerin un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyat ve şarküteri gibi ürünlerden oluşan yardım paketleri belediye çalışanları tarafından evlerine kadar ulaştırılıyor.