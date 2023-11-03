Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 6 Mart 2022 yılından beri hizmet veren Türk Kızılay Derneği, açıldığı günden bu yana yaptığı yardım ve bağışlardan dolayı Kızılay istatistiklerinde her ay ilk 10 sırada yer aldı.

Türk Kızılay Ergani Şubesi, aldığı bağışları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyor. Şube görevlileri ve gönüllüleri, Ergani ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya, onların kapısını çalmaya devam ettiklerinden ötürü bir buçuk yılda her ay ilk 10 sırada yer aldı.

Kızılay Ergani Şube Başkanı Şaban Moğul, her ihtiyaç sahibi aileye ellerinden geldikçe yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Moğul, “Bizler, 6 Mart 2022 yılından beri Türkiye Kızılay Derneği Ergani Şubesini yönetmeye çalışıyoruz. Afet durumunda ve nerede bir ihtiyaç sahibi varsa iyiliği oraya taşımaya gayret gösteriyoruz. Genel Merkezimizin yapmış olduğu istatistiklerde Ergani şubemiz gönüllülük projelerinden ve yapmış olduğu yardımlardan dolayı hemen hemen her ay Türkiye’de ilk 10 sırada yer aldığını görmekteyiz. Nerede bir başarı varsa orada bir emek vardır. Biz Ergani’de yönetim kurulumla birlikte bunu başardığımızın inancındayız. Önümüzdeki süreçte çok daha güzel projelere imza atacağımızın bir göstergesi olarak bunu görmekteyiz” dedi.

Başarılarının en büyük payının bağışçıları olduğunu dile getiren Moğul, “Bir buçuk yıllık süreçte Ergani’mizde neredeyse ismi bulunmayan bir kurumu emek ve dayanışmayla buralara gelindiğinin bilinmesini isteriz. Bu pay sadece bizde değildir. Bu başarının en büyük payı bağışçılarımızdır. Bağışçılarımızın olağanüstü çabalarıdır. Allah’a hamt ediyoruz ki, böyle bir güven sonucunda da başarının geldiğine de inanıyoruz” ifadelerini kullandı.