Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, toplam 16 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Ergani Millet Bahçesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının, önemli projelerinden biri olan Ergani Millet Bahçesi yapım işinin yüzde 90’ını tamamladı. Toplam 16 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 7’den 70’e her kesiminin yararlanacağı projede yeşil alanlar, yürüyüş yolları, süs havuzları, çocuk oyun alanları, mescit, otopark, kafe, fitness ve barbekü alanları yer alıyor. Kazı-dolgu, altyapı, elektrik ve sulama tesisatlarını tamamlayan ekipler, yürüyüş yollarının bordür ve bazalt taş döşemelerini de bitirme aşamasına getirdi.

Alanda yer alacak kafenin imalatını ve barbekü montajlarını tamamlayan ekipler, yeşil alanda kurulacak kent mobilyaları montajı işlemlerine devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çeşitli bitkilerin yer aldığı millet bahçesinin 12 bin metrekaresi yeşil alan olarak değerlendirilecek.