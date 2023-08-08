Diyarbakır’da Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ahmet Karaaslan, Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Karaaslan, Selahaddin-i Eyyübi Camii, Hacı Hasan Ergün Camii ve Hz. Aişe Kız Kur’an Kursunda eğitim alan öğrencilerle birlikte derse katıldı.

Görevlilerden derslerinin işlenişi, öğrencilerin öğrenme düzeyi ve okuma süreci hakkında bilgi alan Kaymakam Karaaslan, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumasını dinledi.

Kaymakam Karaaslan, “Hepimiz bir arada, birlik ve beraberlik içerisinde tarımdan ilme tüm eğitim alanlarında gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Allah tüm öğrencilerimizin gayretini kabul etsin” dedi.