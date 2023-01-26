Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, taksi taşımacılığının kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi için denetimlerine devam ediyor.

Ergani ilçesinde denetim yapan ekipler, ticari taksi plakası sahibi ve şoförleriyle görüşerek bilgilendirme yaptı. Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’nün korsan taşımacılığa yönelik Diyarbakır şehir merkezi ile ilçelerdeki denetimleri devam edeceği belirtildi.