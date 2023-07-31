Diyarbakır’da Ergani ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren kültür festivaline 10 binlerce kişi katıldı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan’ın talimatıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün süren kültür festivali sona erdi.

Kürtçe ve Türkçe şarkıların okunduğu festivalin ilk gününde Sefo ve Ferhat Üngür, ikinci gününde Irmak Arıcı ve Pinhani, üçüncü gününde de Nahide Babashlı ve Sakiler grubu sahne aldı. 3 gün süren festivale ilçe sakinlerinin yanı sıra, çevre il ve ilçelerden 10 binlerce kişi katıldı.

İlçe stadyumunu dolduran binlerce kişi, konser boyunca şarkılara eşlik etti. Festivalin son gününde Şehit Yasin Börü Macera Parkı’nda ‘Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva’ isimli tiyatro oyunu da sergilendi.

Kaymakam Ahmet Karaaslan, gönüllerince eğlenen vatandaşları gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, “Ergani’mizde gençlerimizin talebi üzerine geçen sene yaz konserlerinin ilkini gerçekleştirmiştik. Yoğun ilgi gören konserlerin ardından bu sene 3 günlük bir festival düzenlemeye karar verdik. İlçemizin sosyal ve kültürel etkinliklere ihtiyacı var” dedi.