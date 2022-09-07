Diyarbakır’ın Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü "Ergani’nin Gelişen Kadınları Projesi" çerçevesinde 160 kadını Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay illerine kültür gezisine gönderdi.

Diyarbakır’ın Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü "Ergani’nin Gelişen Kadınları Projesi" çerçevesinde 160 kadını Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay illerine kültür gezisine gönderdi.

Belediyen yapılan açıklama göre, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ile birlikte hayata geçirilen sosyal ve kültürel projeler çerçevesinde Ergani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen, il dışına çıkma imkanı olmayan 160 kadına farklı tarihi, turistik ve doğal güzellikleri keşfetme ve tanıma imkanı sağlandı.

Üç gün süren Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay gezisindeki amaç, il dışına çıkma imkanı bulamayan Erganili kadınların kültürel açıdan gelişmesinin yanı sıra sosyal bir aktivitenin içerisinde bulunması ve etkileşimini devam ettirmesi.

Öte yandan, Ergani Belediyesinin daha önce de çok sayıda öksüz-yetim öğrenci için il kültür gezisi düzenlendiği belirtildi.