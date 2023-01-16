Açıklanan fiyat tarifesine göre tesis kullanım bedelleri şöyle oldu;

Bu sene istenilen düzeyde karın yağmadığı, kuraklık yaşanan, havaların geceleri eksi 4 derecenin altına düşmesiyle birlikte suni karlama yapılmaya başlanılan Ergan Dağında yakında kayak sezonu açılacak. Sezon öncesi kayak için 2023 yılı fiyat tarifesi açıklandı.

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