2024-2025 yılı Türkiye’de sezonu açan ilk kayak merkezi olma unvanını elde eden Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Skipass Ücretleri ile Türkiye’nin en uygun fiyatlarla hizmet veren kayak merkezi olarak kayak severlerin hizmetine açıldı.

Kış turizminin yeni gözdesi Ergan Kayak Merkezi’nde tesis kullanım bedeli ve kayak odası kiralama bedeli şu şekilde açıklandı;

“Gece kayağı: 250 TL

1 günlük sınırsız: 600 TL

1 günlük öğrenci sınırsız: 500 TL

1 çıkış telesiyej: 100 TL

1 çıkış gondol: 80 TL

1 çıkış gondol öğrenci: 50 TL

1 çıkış T bar: 50 TL

10 çıkış: 600 TL

20 çıkış: bin 100 TL

50 çıkış: 2 bin 500 TL

Sezonluk kart indirimli: 6 bin TL

Sezonluk büyük dolap: 2 bin 500 TL

Kızak: 300 TL

1 günlük yürüyen bant kayakçı için: 350 TL

Kayak odası kiralama bedelleri:

Eldiven: 100 TL

Gözlük: 100 TL

Kask: 100 TL

Baton: 100 TL

Mont: 200 TL

Pantolon: 200 TL

Kayak takımı (kayak + ayakkabı + baton): 400 TL

Snowboard: 500 TL,

Küçük günlük dolap: 100 TL

Büyük günlük dolap: 200 TL,

Sezonluk dolap: 2 bin 500 TL

Kart depozitosu: 100 TL”