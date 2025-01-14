Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi kent ve çevre illerden gelen kayak severlerle adeta dolup taştı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak Merkezi Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 12 kilometrelik kesintisiz kayak keyfi sunan pistleri ile kayak severlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Son yıllarda yapılan dev yatırımlarla cazibesini arttıran merkez ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri sayesinde popülerliğini zirveye taşıyor. Öte yandan binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kayak merkezi ziyaretçilerine doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla 4 ayrı pist sunuyor. Kayak merkezine gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor.