Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerin konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla 1.800 rakımda 14 adet bungalov ev inşa edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan “Ergan Dağı Tatil Köyü” güdümlü projesi kapsamında Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne inşa edilmesi planlanan turizm altyapısı için Erzincan Valiliği ve KUDAKA arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Erzincan Valiliği’nde gerçekleşen imza törenine; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven, Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve KUDAKA Erzincan İl Koordinatörü Lokman Altunbilek katıldı.

KUDAKA koordinasyonunda hazırlanan ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek olan proje kapsamında, Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde bungalov tatil köyü konseptinde; 10 âdeti güdümlü proje kapsamında, 4 âdeti ise mali destek programı kapsamında olmak üzere toplamda 14 adet bungalov ev inşa edilerek Ergan Dağı’nda yeni bir konaklama altyapısı oluşturulacak.

Toplam bütçesi 15 Milyon TL olan projeye; KUDAKA güdümlü proje desteği kapsamında 5 Milyon TL, mali destek programı kapsamında 1,5 Milyon TL ve Erzincan İl Özel İdaresi tarafından 8,5 Milyon TL destek sağlanacak.

İmza töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunan Vali Aydoğdu, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte doğa sporları ve kış turizmi bakımından zengin bir potansiyele sahip olan Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde, turizm faaliyetlerinin zenginleştirilerek tesisin 12 ay boyunca hizmet sunma kabiliyetinin artırılacağını belirtti. Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projenin Erzincan için hayırlı olmasını diledi.