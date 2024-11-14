Ergan Dağı Kayak Merkezinde, kayak severleri ve turistleri yılın 12 ayı ağırlamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat’tan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, "Türkiye’nin en uzun ve en gözde kayak pistlerine sahip olan merkezimizde hem kayak severleri hem de turistleri 12 ay boyunca ağırlamayı hedefliyoruz. Kayak pistlerinin iyileştirilmesinden sosyal tesislerin yapımına, bungalov evlerden karavan park alanlarına kadar geniş bir yelpazede yapılan yeni yatırımlarla kayak merkezimizi daha da cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Ergan Dağı Kayak Merkezi’ni sadece kayak sezonu boyunca insanların geldiği bir yer olarak değil, 12 ay boyunca turizme katkı sağlayacak bir merkez haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi

Ergan Dağı Kayak Merkezi’ni ziyaret eden Erzincan Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu 8.sınıf öğrencileriyle de bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, öğrencilerin Ergan Dağı Kayak Merkezi’ni ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğrencilere başarılar diledi.