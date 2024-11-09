Yerli tasarım bungalov evleri ve yeni kayak pistleriyle kış sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

Erzincan Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde sezonun açılış tarihinin yaklaştığını belirterek yeni sezonda 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde geçtiğimiz yıllarda ortalama 20 ila 50 bin arasında turist ağırlandığını aktaran Mehmet Emre Canpolat, bu sayının 2023-2024 kış sezonunda 250 binlere ulaştığını, 2024 yılının ilk 9 ayında ise 500 binin üzerine çıktığını ifade etti. Canpolat, “Bahar ve yaz aylarında sadece kayak merkezi olarak değil 12 ay hizmet veren bir merkez olarak sunduk Ergan Dağı’nı. Bundan dolayı 500 binin üzerinde misafir ağırlamış olduk. 2024-2025 sezonunda ise kış sezonunda ön gördüğümüz rakam 500 bin, 2025 yılı içinse 1 milyon misafir ağırlamayı hedefliyoruz! Bahsettiğimiz rakamlara ulaştığımızda Erzincan Ergan Kayak Merkezi milyonluk turist ağırlayan kayak merkezleri arasında yer alacak.” şeklinde konuştu.