Sinop’un Erfelek ilçesinde yapılması planlanan mesleki ve teknik Anadolu lisesinin ihalesi 26 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Yeni okulun, gençlere modern eğitim imkanları sunarak mesleki eğitim kalitesini artıracağına dikkat çeken AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, projenin bölgedeki öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Eğitim yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Maviş, bu adımın Erfelek’in geleceği için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Erfelek’te yapılacak yeni mesleki ve teknik Anadolu lisesinin nitelikli iş gücünün yetişmesine yardımcı olacağı ve gençlerin kariyerlerine yön vermelerinde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.