Küpçüler ve Yeni Mahallede devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Küpçüler Mahallemizde Küpçüler Caddemiz ile birlikte 13 sokağımızı, Yeni Mahallemizde ise 19 sokağımızı alt ve üstyapısı ile yeniliyoruz. İki mahallemizde devam eden çalışmalarda şuana kadar altyapı çalışmalarında ciddi mesafe kat edildi” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Küpçüler ve Yeni Mahallelerinde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyen Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Başkan Şengül, “Küpçüler ve Yeni Mahallede yılların sorununa ilk kazma vurulmuştu. 1. Etap çalışmalarımız çerçevesinde Küpçüler Mahallemizde Küpçüler Caddemiz ile birlikte 13 sokağımızı, Yeni Mahallemizde ise 19 sokağımızı alt ve üstyapısı ile yeniliyoruz. İki mahallemizde de şuana kadar altyapı çalışmalarında ciddi mesafe kat edildi” diye konuştu.

Başkan Şengül, “1. Etabımızda toplamda 13 Milyon TL değerinde 8 kilometre altyapı çalışması gerçekleşiyor. Akabinde bu cadde ve sokaklarımızı 15 bin ton asfalt ile baştan sona yenileyeceğiz. Küpçüler ve Yeni Mahallelerimizde inşallah bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da alt ve üstyapı atağımızı sürdüreceğiz. Etap etap ayarlamalarımızı, planlarımızı yaptık. Hayırlısı ile daha güzel bir Erenler’i kıymetli vatandaşlarımızla birlikte el ele ve kol kola inşa edeceğiz. Çalışmaların hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.