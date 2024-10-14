Erenler Belediyesi Proje Tanıtımı ve Açılış Programı’nda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Projelerin hepsi birbirinden değerli. Tebrik ediyor başarılar diliyoruz” dedi. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ise, “Erenlerimiz için çok çalışacak, yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile güzel ilçemiz Erenler’e değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erenler Belediyesi ‘Proje Tanıtımı ve Açılış Programı’ büyük coşku ve yoğun katılım ile Erenler Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşti. Programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, konuşmasında tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programın devamında konuşmalarını gerçekleştiren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, göreve başladıkları günden itibaren hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Başkan Dinç akabinde üzerinde çalıştıkları projeleri detaylıca anlattı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ve mutluluğu paylaşmak istiyorum. Çalışmalarını tamamladığımız ve hayata geçen Hanımeli Pazarı ve 2. El Pazarının, Bayanlar Spor Salonunun, Kantin Kartın, Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezinin, Sağlık Parkın ve Akıllı Kent Bilgi Sisteminin şehrimize, ilçemize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Biz Erenlerimiz için durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. Kurumları, bakanlıkları ziyaret ediyor, çalışmalarımızı, Erenler için projelerimizi aktarıyoruz. Bu ziyaretlerde bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’ye teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Genel Başkanım” ifadelerini kullandı.

Başkan Şenol Dinç, “İnşallah en kısa zaman içerisinde de ilgili kurumlar ve belediyemiz olarak Diş ve Ağız Sağlığı Hastanesi, Roman Dönüşüm Çalışması, İl Halk Kütüphanesi, Engelli ve Yaşlı Gündüz Bakım Evi, Katı Atık Toplama ve Gündüz Bakım Evi, Organik Gübre Üretimi, Afet Eğitim ve Koordinasyon Merkezi, Yenilenebilir Enerji, Lastik Geri Dönüşüm Tesisi, Çocuk Üniversitesi, Erenler Kent Akademisi, Yeni Nesil Sokak, Ekolojik Köy projelerini hayata geçireceğiz. Erenlerimiz için çok çalışacak, yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile güzel ilçemiz Erenler’e değer katmaya devam edeceğiz. Destekleri ile her zaman yanımızda olan güzel Erenlerimizin güzel insanlarına teşekkür ediyoruz. Her şey Erenler için” dedi.

Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, “Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’ın selamlarını iletiyorum. 16 ilçemizde de çalışmalarımız sürüyor. Sakarya’mız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Açılışı gerçekleşen çalışmaların hayırlı olmasını diliyor, kolaylık ve başarı temenni ediyorum” dedi.

Açılış Programında konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Erenler Belediyemiz tüm imkanları ile çalışmalarını sürdürüyor. Bizde elimizden gelen desteği kendilerine sağlamaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret ettik. Taleplerimizi söyledik. Taleplerimiz arasında Erenler de kentsel dönüşüm projesi de vardı. Kendisi kentsel dönüşümün en kısa zamanda başlayarak bu dönemde de biteceğini bizlere söyledi” dedi.

Genel Başkan Mustafa Destici, “Erenler de Fakülte de konusunda da bina hazır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ile konuşup Erenler’e İnşallah en kısa zamanda fakülte kazandıracağız. Bunlarla birlikte sosyal donatılar ile ilgili de her türlü desteğimizi sağlamaya devam edeceğiz. Sokak hayvanlarına yönelikte başarılı çalışmalarından dolayı da Şenol Başkanımızı tebrik ediyoruz. Tamamlanan projelerin hepsi birbirinden değerli. Başarılar diliyoruz” dedi.

Açılışın ardından heyet Hanımeli Pazarı ve 2. El Pazarını, Sağlık Parkı ve Sokak Hayvanları Geçici Barın Merkezini ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, açılışı gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyerek, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç’ten bilgi aldı. Genel Başkan Mustafa Destici, Başkan Şenol Dinç’e tebriklerini iletti.