Erenler Belediyesi tarafından alt yapısı tamamlanan sokaklarda asfalt çalışmaları başladı.

Erenler Belediyesi tarafından alt yapısı tamamlanan sokaklarda asfalt çalışmaları başladı.

Erenler’de altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor. Yeşiltepe Mahallesinde altyapısı tamamlanan 6 sokakta asfalt çalışmaları tamamlanırken, ekipler Erenler Merkez Mahallesinde 9 sokakta asfalt çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Dilmen ve Hacıoğlu Mahallelerinde de başlatılan altyapı çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Ekipler bu hafta ise Erenler Merkez Mahallemizde 9 sokakta asfalt çalışmalarını sürdürüyor. 1111, 1151, 1176, 1184, 1194, 1169, 1139, Nilüfer ve Menekşe sokaklarımız bu hafta gerçekleşecek çalışmalar ile baştan sona yenilenecek. Yenilenen sokaklarımızın vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İlçemiz genelinde çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Görev süremiz boyunca geride kalan süreçte ilçemizde alt ve üstyapı, doğalgaz, kültür ve sanat çalışmaları başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçirdik. Şuanda baktığınızda Erenler’imizin her bir köşesinde bir ekip var, bir çalışma var. Daha güzel, daha yaşanabilir Erenler için hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.