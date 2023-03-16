Erenler Belediyesi ve Kızılay Erenler Şubesi birlikteliğinde belediye hizmet binasında düzenlenen kan ve kök hücre bağış programı gerçekleşti. Başkan Fevzi Kılıç, “Mesai arkadaşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Erenler Belediyesi ve Kızılay Erenler İlçe Şubesi tarafından Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen program ile belediye personeli ve vatandaşlar kan ve kök hücre bağışında bulundu. Başkan Fevzi Kılıç, bağış programına katılan herkese teşekkür ederek, kan ve kök hücre bağışının acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Başkan Fevzi Kılıç, “Kızılay Erenler Şubesi ile birlikte koordineli şekilde kan bağışı kampanyalarına periyodik olarak devam ediyoruz. Bugün Kızılay ekipleri belediyemizdeydi. Mesai arkadaşlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza bağışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki verilecek her damla kan bir hayat demek. Bu çerçevede düzenli olarak kan bağışına devam etmeliyiz. Emeklerinden dolayı Kızılay Erenler Şube Başkanımız Ahmet Özgedik kardeşimize ve ekibine de teşekkür ediyor başarılar diliyorum” dedi.