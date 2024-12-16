SASKİ, Erenler ilçesine kazandırdığı yatırımlar ile ilçenin altyapısına değer katmaya devam ediyor. AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik ve meclis üyelerini konuk eden Genel Müdür Yiğit Turan, “Erenler’de altyapı yatırımlarımızı ihtiyaç olan noktalarda sürdürüyor, ilçenin altyapı ağını güçlendiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde tüm şehrimizde olduğu gibi Erenler’in de altyapısı için aralıksız şekilde çalışıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), güçlü altyapı hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Erenler ilçesinde hayata geçirilen çalışmalar ve ilçenin altyapısına güç katacak yeni yatırımlarla ilgili bilgi almak için kurumu ziyaret eden AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik ve meclis üyelerini SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ağırladı. İlçede altyapı hizmetlerinin aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Turan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın belediyecilik anlayışı ile ilçelerimizde ayrım gözetmeden çalışıyoruz. Altyapı hizmetlerindeki tek önceliğimiz ilçelerimizin ihtiyaçlarının önceliği. Erenler’in içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için bugüne kadar çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda ise ilçenin geleceğine dair atacağımız adımları konuştuk. Erenler İlçe Teşkilatına ve meclis üyelerine çalışmalarımıza gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

AK Parti Erenler İlçe Teşkilat Başkanı Ömer Barik ise, “Göreve geldiği günden bugüne ilçemizin sorunlarıyla yakından ilgilenen ve çözüm odaklı çalışmaları ile Erenler’in hem alt hem de üstyapısına değer katan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkür ederim. Bugün Erenler’in altyapısı için planlanan projeler hakkında bilgi edindik. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleri ile ilçemize değer katmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.