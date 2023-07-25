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Erenler Merkez Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Rahmi Şengül, “Erenler Merkez Mahallemizde 8 sokağımızı asfalt ile baştan sona yenilemek için çalışmalarımıza başladık” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Erenler Merkez Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, 8 sokağı bünyesine katan çalışmalar çerçevesinde ekiplerin asfalt öncesi kazı çalışmalarına başladığını ifade etti. Şengül, “Erenler Merkez Mahallemizde 8 sokağımızı asfalt ile baştan sona yenilemek için çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz asfalt hazırlığı çerçevesinde kazı ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Akabinde 8 sokağımızı 4 bin ton asfalt ile yenileyeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.