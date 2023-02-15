Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki ayrı depremden etkilenen bölge için Sakarya Valiliği himayesinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki ayrı depremden etkilenen bölge için Sakarya Valiliği himayesinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin büyük hasara yol açtığı illerdeki depremzedeler için seferber olan okul ve kurumlar sobadan eldivene, atkı ve bereden uyku tulumuna kadar birçok alanda üretim gerçekleştiriyor. Depremin yaralarını sarmak için tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da okul ve kurumlar aktif rol alıyor. Sakarya Erenler Halk Eğitimi Merkezi de depremzedeleri soğuktan korumak için kış şartlarına dayanıklı uyku tulumları üreterek deprem bölgesine gönderiyor. Erenler Halk Eğitimi Merkezi Küpçüler Kurs Merkezinde görev yapan 20 usta öğretici, büyük bir özveriyle çalışarak üç atölyede günde yaklaşık 350 uyku tulumu üretiyor. Gönüllü kursiyerlerin de atkı, bere gibi diktiği kışlık ürünler özenle paketlenerek uyku tulumları ile birlikte deprem bölgesine gönderiliyor.