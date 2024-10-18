Erenler Belediyesi İlk Yardım Farkındalık Eğitimleri programında konuşan Başkan Şenol Dinç, “Erenler Belediyesi olarak hem mesai arkadaşlarımıza hem de vatandaşlarımıza yönelik ilk yardım eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, belediye personeline yönelik İlk Yardım Farkındalık Eğitimlerine devam ediyor. Periyodik olarak devam eden eğitimler hakkında bilgi veren Erenler Belediyesi Afet İşleri Müdürü İsmet Akkoyun, “Bugün gerçekleşen eğitim programımıza Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç ve eğitimci arkadaşlarımız konuk oldu. Belediye personelimize yönelik eğitimlerimiz sürecek” diye konuştu.

Eğitim programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Öncelikle Belediyemiz Afet İşleri Müdürü İsmet Akkoyun’a, ekibine, Kızılay Sakarya Şube Başkanımız ve eğitimci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Afet İşleri Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma gerçekleştirerek bu eğitimlerde bizleri buluşturuyorlar. Hep birlikte istifade ediyoruz. Erenler Belediyesi olarak hem mesai arkadaşlarımıza hem de vatandaşlarımıza yönelik ilk yardım eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu kapsamda ilgili kurumlarımız ile de bugün olduğu gibi birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda eğitim programımıza katılan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.