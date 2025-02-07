Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kar yağışından etkilenen mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kar yağışından etkilenen mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma hakkında Erenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürerek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım sağlamasını hedefliyor. Yollarda meydana gelebilecek buzlanma riskine karşı önlem almaya edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.