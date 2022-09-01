Erenler Belediyesi meclis üyeleri, belediye personeli ve aileleri düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Başkan Fevzi Kılıç, “Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi meclis üyeleri, belediye personeli ve aileleri düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Başkan Fevzi Kılıç, “Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, düzenlenen piknik organizasyonunda belediye personeli ve aileleri ile bir araya geldi. Meclis üyelerinin de katıldığı program Sakarya İl Orman Parkında geniş bir katılım ile gerçekleşti. Piknik organizasyonunda Başkan Fevzi Kılıç, “Öncelikle tatil gününü bugün buraya ayıran siz kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir tempoda her birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Kılıç, “Biz büyük bir aileyiz, bugün bir değişiklik olsun istedik. Ailelerimiz ile hep birlikte bir araya gelelim, dertleşelim, sohbet edelim istedik. Her birinize çalışmalarınızdaki gayretlerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” diye konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç, ardından masaları tek tek gezerek belediye personeli ve aileleri ile sohbet etti. Her yaş gurubu için çeşitli ikramların ve etkinliklerin bulunduğu programda aileler; halat çekme, futbol, voleybol, şişme oyun grupları ve birçok yarışmada eğlenceli bir şekilde zaman geçirdi.