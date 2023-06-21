Sakarya’da makamında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç (59), dün saat 16.40 sıralarında makam odasında rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine Erenler Belediyesi’ne gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kılıç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Başkan Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kılıç için Erenler Belediyesi bahçesinde resmi tören düzenlendi. Ardından Adapazarı ilçesinde bulunan Tozlu Camii’ne getirilen Kılıç’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Serdivan Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sevenleri, yakınları ve ailesi katıldı.