Bursaspor’un genç futbolcusu Eren Tunalı, “Çorum FK maçında hedefimiz kesinlikle üç puan. Taraftarımız da arkamızda olursa maçı kazanırız. Bursaspor taraftarsız asla düşünülemez” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor’un genç futbolcusu Eren Tunalı, Batman Petrolspor ve Çorum FK maçı ile ilgili olarak, “Batman çok zor bir deplasmandı. Böyle bir üç puana çok ihtiyacımız vardı. Saha ve hava şartları özellikle doğu bölgesinde bizim için zorlu oluyor. Ama önemli olan üç puandı ve biz üç puanı kazandık. Şimdi Çorum FK maçına bakacağız. O maç için de hedefimiz kesinlikle üç puan. İyi de hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp en iyi şekilde Çorum FK maçını da geçireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sakin bir şekilde aramızda olmalılar”

Taraftarla ilgili düşüncelerini de paylaşan Eren Tunalı, “Taraftar bizim için her zaman itici bir güç. Şampiyonluk senesi de dahil. Bu kulübün en büyük yapı taşlarından birisi. Bursaspor taraftarsız asla düşünülemez. Bizi de sürekli destekliyorlar. Her maçımıza ilgi oluşuyor. Biliyorsunuz ceza tehlikemiz var. Çorum FK maçında da daha sakin bir şekilde arkamızda olmalarını, desteklemelerini istiyoruz. Her maça seyircimizi bekliyoruz” dedi.