Bitlis, Bingöl, Mardin ve Hakkari’de yürütülen "Eren" operasyonlarında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis, Bingöl, Mardin ve Hakkari’de yürütülen "Eren" operasyonlarında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Eren operasyonları çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Bitlis’te Sehi Ormanları, Bingöl’de Sağgöze, Mardin’de Ömeryan ve Hakkari’de İkiyakalar Kepre Yaylası bölgelerinde icra edilen operasyonlarda 1 adet lav silahı, 1 adet Doçka silahı, 4 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 30 adet Kaleşnikov piyade tüfeği, 5 adet el bombası, 8 adet dürbün, 21 bin 200 adet fişek, 14 adet tüp, muhtelif miktarda giyim, gıda, inşaat ve mutfak malzemeleri ele geçirildi.