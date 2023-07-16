TFF 3. Lig takımlarından Elazığspor’da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Eren Moroğlu’na geçtiğimiz sezon gösterdiği performanstan dolayı başta 1. Lig olmak üzere, 2. Lig ve 3. Lig takımlarının ilgisi bulunuyor.

Yaşanan deprem felaketi sonrası geçtiğimiz sezon Kahramanmaraşspor’dan ayrılarak Elazığspor’a transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Moroğlu, sezonu burada tamamladı. Elazığ ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve birçok takımın takip ettiği Moroğlu’nun hedefi üst liglerde yer almak. Moroğlu’na başta 1. Lig olmak üzere, 2. Lig ve 3. Lig takımlarının ilgisi bulunuyor.

21 yaşındaki futbolcu, Kastamonuspor’da profesyonel olduktan sonra Niğde Anadolu, Kahramanmaraşspor ve Elazığspor’da oynadı.