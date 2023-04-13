Sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası 6 aydır sahalardan uzak kalan Eren Güler, antrenmanlara katılmaya başladı. Bursaspor’un genç futbolcusu, "Şimdi her zamankinden daha yoğun daha hırslı çalışma vakti" dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle uzun zamandır sahalardan uzak kalan genç futbolcu Eren Güler, antrenmanlara katılmaya başladı. Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin ’Bak ne kadar çabuk geçti zaman’ dediği ama bana hiç de çabuk geçmeyen 6. ayın sonunda takıma ve futbola tekrardan adapte olabilmek için şimdi her zamankinden daha yoğun daha hırslı çalışma vakti" ifadelerini kullandı.

Eren’in tekrar sahalara dönmesi hem teknik heyeti hem de taraftarı oldukça mutlu etti.