Altay forması giyen Eren Erdoğan, son haftalardaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2001 doğumlu oyuncu, oynadığı son 4 maçta 3 gole doğrudan katkı verdi.

Altay forması giyen Eren Erdoğan, son haftalardaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2001 doğumlu oyuncu, oynadığı son 4 maçta 3 gole doğrudan katkı verdi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eren, siyah-beyazlı formayla çıktığı son 4 maçta 3 gole doğrudan katkı verdi. Başarılı futbolcu, Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarında 1’er asist yapma başarısı gösterirken, Boluspor’a karşı da 1 gol kaydetti. Eren, bu süreçte sadece Altınordu’ya karşı sessiz kaldı. Öte yandan Altay’ın genç futbolcusunun bu performansının birçok Süper Lig takımının dikkatini çektiği de öğrenildi.