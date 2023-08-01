Altay’ın genç oyuncularından olan Eren Erdoğan, siyah-beyazlıların Afyon kampında kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kamp yoğun geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz ve yorulduğumuzu hissediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Erdoğan, takımının Afyon kampında kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Altay’da geçen sezon iyi bir sezon geçirdiğini ve daha iyisini de yapabileceğini dile getiren Eren, "İnsanın kendi öz eleştirisini yapması lazım geçen sezon iyi bir sezon geçirdim diye bilirim fakat daha iyisini yapamayacağım diyemem. Daha iyi de olabilirdi. Geçen sezon hep oynadığım ilk sezonumdu. Bu sezon çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha fazla gol katkısı verip takımıma daha çok katkı vermek istiyorum" diye konuştu.

"Çok iyi çalışıyoruz"

Kampın yoğun geçtiğini vurgulayan Eren Erdoğan, "Çok iyi çalışıyoruz ve yorulduğumuzu hissediyoruz. Tuna hocamızın bir lafı var, ‘Sezon başı kampta ağlamayan sezon içinde gülemez’ diye. Tam olarak böyle. Yoruluyoruz ama bu güzel bir yorgunluk. Çok çalışıyoruz ve bunun da geri dönüşünü sezon içerisinde inşallah alacağız" dedi.

"Çok yetenekli çocuklar var"

Kendinden yaş olarak küçüklerle iyi bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kimseyi ne üstte ne de altta görürüm. Abilerime nasıl saygılı isem küçüklerime de öyleyim. Onların da iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Çok yetenekli ve karakter olarak düzgün çocuklar var" şeklinde konuştu.

"10 numaranın sorumluluğu yüksek"

10 numaralı forma hevesinin hep olduğunu dile getiren Erdoğan, "10 numaralı formanın sorumluluğu yüksek bunu biliyorum ve bunu kaldırabileceğimi de düşünüyorum. İnşallah bu sezon 10 numaraya yakışır bir şekilde skor katkısı sağlayabilirim" dedi.

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Son olarak taraftarlara mesaj yollayan Eren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önceki sezon çok sıkıntı çektik ve taraftarımızdan çoğu maçta uzak kaldık. Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Kendi sahamızda oynadığımız zaman bize güç ve kuvvet veriyorlar. Bu sene de inşallah onlar tribünde, biz de sahada elimizden geleni yapacağız."