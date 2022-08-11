Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için Hatay’da saygı korteji düzenlendi ve kabrine 41 Türk bayrağı dikildi.

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için Hatay’da saygı korteji düzenlendi ve kabrine 41 Türk bayrağı dikildi.

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarınca 15 yaşındaki Eren Bülbül ile şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 5. yılında İskenderun’da motosikletli gençlerden oluşturduğu saygı korteji ile anıldı. Anıt meydanından şehidin Denizciler Mahallesi’ndeki evine düzenlenen korteje İskenderunlular ellerinde Türk bayrakları ile katıldılar. Şehidin evi önünde toplanan grup şehit annesi Hatice Gedik’e Türk bayrağı teslim ettiler. Ardından kortej halinde şehidin kabrini ziyaret eden motosikletli grup, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in mezarına 41 adet Türk bayrağı dikerek dua ettiler. Körfez Motosiklet Derneği Başkanı Emre Berkil, vefatının 5. yılında Şehit Eren Bülbül’ü bedeniyle korurken 41 kurşunla 41 yaşında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için anma korteji düzenlediklerini belirtti.

Şehidin annesi Hatice Gedik ise, "Allah herkesten razı olsun çok mutluyum çok gururluyum şehidimin acısı içimden hiç çıkmıyor" dedi.