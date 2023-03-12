İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif Emen operasyonu kapsamında Nusaybin’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, 11 Mart 2023 tarihinde başlatılan Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit GK Abdullatif Emen operasyonu kapsamında; Mardin ili Nusaybin ilçesi Ömeryan-Bagok bölgesinde, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, arazi arama taraması esnasında, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile 12 Mart 2023 tarihinde yaşanan silahlı çatışmada, 3 terörist silahlarıyla [(3) M-16 Piyade Tüfeği] birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, Jandarma Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir. Terörle Mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.