İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan operasyonda gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan operasyonda gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarata dayalı olarak yapılan "Eren Abluka-17" operasyonlarında Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında toprağa gömülü vaziyette 14 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 5 adet el bombası ele geçirildi.