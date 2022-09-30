İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de devam eden ‘Eren-Abluka 37’ Operasyonu’nda daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği belirlenen 3 teröristin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de devam eden ‘Eren-Abluka 37’ Operasyonu’nda daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği belirlenen 3 teröristin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Hakkari’nin Kavaklı köyü kırsalında terör örgütü tarafından daha önce eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı bir mağarada 3 teröristin cesedine ulaşıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda cesetleri bulunan teröristlerin daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Mağaranın ise operasyon sonrasında imha edildiği belirtildi.

Mağarada yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof marka tüfek ve şarjörü, 240 adet Doçka mühimmatı, 28 adet Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 1 adet basınçlı gaz tüpü, 17 adet gaz maskesi, 9 adet gaz maskesi filtresi, 2 adet dikiş makinesi, 1 adet yazıcı, 64 adet bardak ve 1 adet jeneratör ele geçirildi.