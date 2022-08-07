Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 528 personel 44 operasyonel tim görev alacak.

İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla Mardin Bagok’ta “Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç” Operasyonu başlatıldı.

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