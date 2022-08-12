İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de devam eden Eren Abluka-29 operasyonunda teröristlere ait olduğu tespit edilen üç sığınak ve mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de devam eden Eren Abluka-29 operasyonunda teröristlere ait olduğu tespit edilen üç sığınak ve mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari’de devam eden ‘Eren Abluka-29’ operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarına ait üç sığınak ve mağarada yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca ilçesi kırsalındaki mağara ve sığınaklarda 1 adet AT-4 füze, 2 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M4 tüfek, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet susturuculu tabanca, 1 adet av tüfeği, 37 adet roket mühimmatı, 60 adet el bombası, 1 adet havan mühimmatı, 12 bin adet çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kilogram C4 patlayıcı, 17 adet elektrikli uzaktan komuta devresi, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 20 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet güneş şarj ünitesi ve paneli, çok miktarda El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Bakanlık tarafından ele geçirilen malzemelerin emniyetli bir şekilde imha edildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.