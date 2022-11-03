Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ, erkeklerin kabusu haline gelen ve tedavisi olmayan erektil disfonksiyon (sertleşme) probleminin kalp hastalıklarından kaynaklanabileceğini söyledi.

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ, erkeklerin kabusu haline gelen ve tedavisi olmayan erektil disfonksiyon (sertleşme) probleminin kalp hastalıklarından kaynaklanabileceğini söyledi.

Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yapılan araştırmalara göre erkeklerin yüzde 20 ila 70’inde erektil disfonksiyon problemlerinin göründüğünü söyleyen OFM Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ, “Erektil disfonksiyon problemi bir diğer adıyla erektil disfonksiyon, cinsel performans ic¸in gerekli ereksiyonun yeterince sagˆlanamaması veya su¨rdu¨ru¨lememesi hali olarak tanımlanır. Yas¸am kalitesini etkileyen o¨nemli bir sagˆlık sorunudur ve kalp ve damar hastalıgˆı olanlarda sık go¨ru¨lu¨r. Yas¸, şeker hastalığı, hipertansiyon, obezite, kolesterol bozuklukları, sigara ic¸me, hareketsiz yas¸am tarzı, ailede erken yas¸ta (erkeklerde 55 yas¸, kadınlarda 65 yas¸ o¨ncesi) kalp ve damar hastalıgˆı hikayesi olması, kalp ve damar hastalıgˆı ic¸in risk fakto¨rleridir. Dolayısıyla bu risk fakto¨rlerinin kontrol edilmesi ve tedavisi, erektil disfonksiyonu da engeller” diye konuştu.

“Aldığınız ilaçlar kalp krizini tetikleyebilir”

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Görkem Göldağ, erektil disfonksiyon rahatsızlığı yaşayan hastaların yaşadıkları hastalıktan bağımsız olarak EKG, EKG, EFOR testi ve diğer ileri testler ile durumlarının değerlendirilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Yüksek riskli kalp hastalarında cinsel aktivite ve erektil disfonksiyon tedavisinin uzayacağına dikkat çeken Dr. Göldağ, “Erektil disfonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların önemli bir kısmı kalp ilaçları ile etkileşerek kalp krizi ve ritim bozukluğu ile ani ölüm riskini dahi artırabilmektedir. Tüm bu nedenlerle erektil disfonksiyon problemi olan kişilerin kalp ve damar hastalıklarının da olabileceğini,

kalp ve damar hastalıklarının tedavisinin erektil disfonksiyon problemini düzeltebileceğini, ayrıca erektil disfonksiyon bozukluğunda kullanılan ilaçların kalp ve damar sağlığı açısından dikkatle kullanılması gerektiğini bilmeleri ve bir Kalp ve Damar Hastalıkları uzmanına muayene olmalarını önermekteyiz” ifadelerini kullandı.

"Hastalar derdini anlatmaya çekiniyor"

Erektil disfonksiyon problemi yaşayan ve bu nedenle üroloji doktorlarına başvuran hastaların çoğunun bu bilgiden yoksun olduğunu söyleyen Dr. Göldağ, “Cinsel aktivite bozukluğu yaşayan hastaların büyük bir çoğunluğu, erektil disfonksiyon problemlerini doktora anlatmaktan çekiniyor. Üroloji doktoruna başvuran hastalar da üroloji doktorlarına kalp rahatsızlıklarından bahsetmiyor. Bazı hastalar kalp rahatsızlıklarının da farkında olmayabiliyorlar. Dolayısıyla doktor ve hasta arasındaki bu iletişim bozukluğu, tedavinin uzamasına veya hastanın aldığı ilaçların kalp krizini tetiklemesine neden olabiliyor. Bu konuda yaşanmış çok sayıda örnekleri duyuyoruz. Erektil disfonksiyon problemini yaşayan veya tedavisi uzayan hastaların üroloji doktorlarının yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına başvurmasının hayati derecede önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor” dedi.