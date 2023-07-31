Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri ekipleri asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi deforme olmuş yollara sıcak asfalt çalışmaları ile yenileme çalışması yapmaya devam ediyor. Vatandaşların modern ve konforlu ulaşıma kavuşması için şehir genelinde asfalt ve yol yapım çalışmalarını sürdüren Ereğli Belediyesi, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinde de deforme olmuş sokaklara yönelik sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

“Ereğli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, asfalt ihtiyacı olan bölgelerde eksikliklerin tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek sıcak asfalt çalışması yapmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Oprukçu, “Ereğli’ye yapılması gereken ne varsa yapmaya, uyumlu yönetim anlayışımızla umutlu bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.