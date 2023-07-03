Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi yenileme çalışmasını tamamladığı Yunus Emre Parkı’nın açılışını Ali Kınık Konseri ile gerçekleştirdi.

Programa katılan protokol üyelerinin hepsine katkı ve katılımlarından dolayı Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu tarafından plaket takdim edildi. Ali Kınık’a çiçek takdiminde bulunan Başkan Oprukçu, konserlerin ve açılışların devam edeceğini ifade etti. Programda konuşan Başkan Oprukçu, “Bayramınız kutlu olsun, nice bayramlarda siz değerli hemşerilerimizle beraber olmayı Rabbim nasip etsin. 4 yılı geride bıraktık biz Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı olarak yarın emri Hakk baki olacakmış gibi ölüme hazırız. Yarın seçim olacakmış gibi de seçime hazırız hep öyle oldu. Yaptığımız hizmetleri kamuoyumuza, hemşerilerimize şov yaparak değil zaman zaman ilanlarla, zaman zaman icraatlarla takdim etmeye gayret ettik. Hiçbir açılış yapmadık, temel atmadık. Netice itibariyle Hak Teala biliyor, halkımız da görüyor diye düşündük. Ömrümüzü şerefle ve hizmetle tamamlama kararlılığımızı sizlerin sayesinde muhafaza ediyoruz. Yunus Emre Parkımızın yanında Şehitler Parkımız da yeni yüzüyle buluşacak, buluşmaya devam edecek. Eski Çevre Bakanımız, Belediye Başkanımız Ali Talip Özdemir yapmıştı ondan bu yana Yunus Emre Parkı’na dokunan olmamıştı. Park açık işletme haline dönmüştü, halkımızın gönül rahatlığıyla oturabileceği alan noktasında sıkıntı vardı. Bir de yüreğimizi sızlatan parklarımızda karanlık noktaların olması, arka bahçelerin olması, zaman zaman kirliliklere şahit olunması yüreğimizi sızlatan bir husustu dolayısıyla Yunus Emre Parkı bekletilmeden hızlı bir şekilde yenilenmeliydi ve nihayetinde onu yaptık. Belediye personelimizle yaptık, emeği geçen yol arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Biz Yunus gönüllü insanlarız”

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaylı’nın sözünü hatırlatan Başkan Oprukçu, “Karaman Belediye Başkanımız Savaş Kalaylı dedi ki; ‘Yunus’un memleketinden bir Yunus göndereceğim sana heykelini oraya koyalım inşallah’ biz de onun hediyesi olarak heykelini oraya koyduk. Biz Yunus gönüllü insanlarız, yüreğimiz sımsıcak, ülkücü hareketin mensupları olarak hep avucumuzda yüreğimizi insanımıza takdim etme şerefini yaşadık. Netice itibariyle Yunusça sevdik, Yunus’a bizim Yunus dedik. Ve bizim Yunus’a ait bir parkın Ereğli’de, Ereğli’nin göbeğinde, ulu çınarın altında Ereğlimize hizmet edecek olması ayrı bir mutluluk. Ereğlimize hayırlı olsun. Toplumu rahatsız edecek hiçbir hususa razımız olmadı bizim. Önceki hizmet dönemimizde de Ereğlimizde birçok kirliliği ortadan kaldırdığımızı hemşerilerimiz biliyor şimdi de Genel Başkanım Devlet Bahçeli Bey’in imzasıyla Ereğli Belediyesine tahsis ettiğimiz Taş Evler dediğimiz alanı hepiniz biliyorsunuz, orası da kirlilikten kurtuluyor. İnsanımızın her anlamda kirletilmesine asla ama asla müsaademiz olamazdı, gereğini yapıyoruz. Adına da Ereğli Belediye Meclisimizin oy birliğiyle Korkut Ata Sosyal Tesisleri dedik. Dedem Korkut’un adı, boy boylayacak, soy soylayacak, Türk’ün soyu Ereğli’de, Anadolu’da ebediyen olacak Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Parkı’nın açılışına ve akabindeki Ali Kınık konserine; Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Emirgazi İlçe Başkanı Mehmet Tanrıverdi, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Türker Türkoğlu, Ülkü Ocakları Ereğli İlçe Başkan Lütfi Tekeli, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK Başkanları ve binlerce Ereğlili katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun ardından söz alan protokol üyeleri, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Oprukçu’yu tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. Program Ali Kınık’ın muhteşem eserlerinin ardından sona erdi.